08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В России спрос на новогодние бронирования жилья вырос за год в 1,5 раза

Жители России в ноябре бронируют жилье для отдыха внутри страны на период новогодних праздников активнее, чем в ноябре 2022 года.

Эксперты Ostrovok.ru сравнили спрос на платформе на период с 23 декабря по 14 января 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как оказалось, за год спрос на размещение в российских городах вырос на 40%, тогда как на зарубежные направления — на 23%.

В лидерах по годовому росту бронирований на период зимних праздников Свердловская область: +76%, Мурманская область: +73%, Дагестан: +66%, Санкт-Петербург: +65%, Калининградская область: + 61%, Иркутская область: +60%, Тюменская область: +56%, Новосибирская область: +55%, Нижегородская область: +54%, Смоленская область: +52%. Средняя стоимость ночи в объектах размещения по стране составляет 6,2 тыс. руб., что 15% выше, чем в 2022 году. Вместо крымских городов в топ поднялись Архыз и Кисловодск, а также экскурсионные направления — Ярославль и Тула.

По спросу на ноябрьские длинные выходные среди городов лидировали Санкт-Петербург, Москва и Казань, среди зарубежных направлений - Белоруссия, Турция и Таиланд, сообщает РБК.

Теги: бронирование, жилье, новый год, праздники, туризм


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