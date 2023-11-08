В России штрафы за утечки личных данных вырастут до 10 раз

В России ужесточат ответственность за незаконную обработку и утечки персональных данных.

Согласно поправкам, которые поддержало правительство РФ, максимальные штрафы вырастут до 1,5 млн руб. По мнению авторов инициативы, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, это поможет снизить число фактов компрометации личных данных, в том числе биометрических.

По информации Роскомнадзора, только за первое полугодие в интернет попало более 200 млн записей о гражданах. Сегодняшние штрафы несоразмерны последствиям подобных нарушений, особенно если раскрывается биометрия, которую нельзя поменять как пароль.

Эксперты указывают, что с ее помощью россияне получают многие банковские услуги и заверяют сделки, сообщают "Известия".