08 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Автоваза

В России может появиться семейный сертификат на покупку автомобиля

Группа депутатов Госдумы России от ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, устанавливающий порядок назначения молодой семье с ребенком сертификата на покупку автомобиля отечественного производства.

Как ожидается, сертификат на приобретение транспортного средства будет выделяться после рождения ребенка. Его смогут получить семьи с совокупным доходом, не превышающим 3 млн руб. за предыдущий календарный год.

В документе также говорится, что номинальная стоимость семейного сертификата - 1 млн руб.

Как считают депутаты, принятие законопроекта окажет положительное влияние на демографическое развитие России и рост рождаемости, а также на развитие автопрома страны, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России могут ввести программу семейного сертификата на покупку первого автомобиля отечественного производства.

Теги: автомобиль, семья, дети


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Ранее 22.05.2023 02:04 Мск В России хотят ввести семейный сертификат на первую машину

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