08 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Кабмин РФ предложил перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета

Кабмин России предлагает перераспределить 6,7 трлн руб. расходов государственного бюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки главного финансового документа ко второму чтению в Госдуме.

Всего правительство внесло в Думу 769 поправок к проекту бюджета. Одна из предлагаемых Министерством финансов групп поправок связана с финансированием специальной военной операции. Также вырастут расходы на новые российские регионы.

Кроме того, правительство предлагает увеличить финансирование реализации новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность юга России.

Рассмотрение проекта во втором чтении намечено на 16 ноября, сообщает "Коммерсант".

Напомним, бюджет России на 2024 год в первом чтении Госдума приняла в условиях колоссального "прогула": 50 депутатов не высказали свое мнение по отношению к главному финансовому документу страны.

Теги: бюджет, России


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