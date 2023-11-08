08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минпромторг предложили запустить эксперимент с маркировкой учебной литературы

Министерство промышленности и торговли России предложило эксперимент по маркировке учебной литературы.

Как ожидается, он продлится с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. (…) Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения", — говорится в описании проекта.

Ранее стало известно, что правительство России прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы.

Теги: Минпромторг, маркировка, литература


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