Минпромторг предложили запустить эксперимент с маркировкой учебной литературы

Министерство промышленности и торговли России предложило эксперимент по маркировке учебной литературы.

Как ожидается, он продлится с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. (…) Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения", — говорится в описании проекта.

Ранее стало известно, что правительство России прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы.