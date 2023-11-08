МВД: из России депортированы 15 тысяч иностранцев

В России с июня по октябрь депортированы 15 тыс. иностранцев.

Решения об административном выдворении были приняты в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал–2023". Как заявила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, заведено около 3 тыс. 600 уголовных дел об организации незаконной миграции, незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ, незаконном обороте оружия и незаконном пересечении государственной границы.

При этом 447 человек находились в федеральном и международном розыске, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство внутренних дел России разработало проект закона о запрете нелегальным мигрантам открывать счета в банках.