08 Ноября 2023
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МВД: из России депортированы 15 тысяч иностранцев

В России с июня по октябрь депортированы 15 тыс. иностранцев.

Решения об административном выдворении были приняты в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал–2023". Как заявила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, заведено около 3 тыс. 600 уголовных дел об организации незаконной миграции, незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ, незаконном обороте оружия и незаконном пересечении государственной границы.

При этом 447 человек находились в федеральном и международном розыске, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство внутренних дел России разработало проект закона о запрете нелегальным мигрантам открывать счета в банках.

Теги: иностранцы, МВД, депортация


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Ранее 07.11.2023 01:07 Мск МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать счета в банках

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