Бизнес Ленобласти уверенно наращивает внешнеэкономические связи с дружественными странами

Ленинградская область в современных условиях активно наращивает партнерские связи с дружественными России странами. Например, в октябре делегация Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко посетила дружескую провинцию Хэбэй Китайской Народной Республики. В графике визита было посещение предприятий в сфере автомобилестроения, производства медицинских изделий, а также портовый комплекс.

«Ленинградская область нацелена на развитие, поэтому для нас важно выстроить надежные и качественные отношения с передовой экономикой мира, каковой сегодня является китайская. Будем внимательно изучать опыт наших партнеров, и искать новые возможности для сотрудничества», — отметил Александр Дрозденко.

Визит делегации Ленобласти был приурочен к 30-летию сотрудничества с провинцией Хэбэй.

Отдельно стоит отметить, что в программе работы делегации Ленобласти было знакомство с пилотной зоной свободной торговли провинции Хэбэй. Зона свободной торговли Китая (Хэбэй) (HBFTZ) открыта в августе 2019 года. В настоящее время ее площадь составляет 100 кв. км, но со временем она будет расширена до 2 тысяч кв. км.

По результатам изучения китайского опыта в Ленинградской области теперь детально рассматривают проект по созданию в Тосненском районе пилотной зоны для организации специализированной экономической территории для компаний онлайн-торговли.

"Онлайн-торговля растёт стремительно, мы должны учитывать эту тенденцию. Для торговых компаний интерес в так называемой бондовой зоне в том, что они могут хранить там нерастаможенные товары, а таможенные пошлины платить только в тот момент, когда товары покидают данную территорию для продажи на внутреннем рынке. Ленинградская область готова инициировать возобновление эксперимента по созданию бондовых территорий в РФ", — прокомментировал посещение СЭЗ в Китае губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стоит также отметить, что в регионе активно наращивается количество предпринимателей, которые представляют свои товары на электронных маркетплейсах. За три года в 10 раз ленинградские производители увеличили свое присутствие на электронных торговых площадках. Сейчас почти 6 тысяч предпринимателей региона представлены на торговых площадках в качестве продавцов.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» оказывает комплексные услуги для предпринимателей Ленобласти по выходу на маркетплейсы, созданию контента и продвижению товаров. По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, маркетплейсы способствуют развитию микробизнеса.

Также в октябре делегация Ленинградской области, в составе которой были руководители ряда компаний региона, работающих в сфере агропромышленного комплекса, побывала в Саудовской Аравии. Целью визита было обеспечить очередной шаг в развитии торговых связей и продвижения продукции предпринимателей Ленинградской области на рынок этой страны. Особый интерес арабского бизнеса был обращен на продукты переработки яйца, лимонады и конфеты, полимеры, комбикорма и органические удобрения.

В сентябре в Ленобласти побывали индийские бизнесмены из штата Гуджарат. Они посетила Центр развития промышленности Ленинградской области, встречались с представителями бизнеса Ленобласти, заинтересованными в экспорте и импорте продукции. В частности, обсуждались перспективы поставок в Индию продукции лесопромышленного комплекса, развитие туристических связей.

«Интерес дружественных стран к экономическому сотрудничеству с Ленинградской областью большой. Мы видим потенциал в развитии товарооборота с Индией, в увеличении количества деловых контактов», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. И добавил, что в конце 4 квартала запланирована уже вторая по счету бизнес-миссия в Индию.

В конце октября Ленобласть посетила делегация Республики Ангола, побывав с деловым визитом на заводе по производству кофе во Всеволожском районе.