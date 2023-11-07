Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков вручил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" сыну Рамзана Кадырова Адаму. Об этом Казбек Коков сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

За какие именно заслуги состоялось вручение награды - осталось неясным.

В своем сообщении Казбек Коков заявил о дружбе с чеченским народом и об уважении к Рамзану Кадырову.

"Адам приехал в Нальчик вместе с Депутатом Государственной думы РФ, Героем России и Чеченской Республики Адамом Делимхановым. В условиях глобальных вызовов и продолжающейся агрессии в адрес России народам Кавказа и всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи. Важно беречь и отстаивать приемлемые и понятные для всех граждан многонациональной и многоконфессиональной страны традиционные ценности", - заявил он.

Отметим, что ранее чеченская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова, сославшись на возраст подростка. В ведомстве заявили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. После этого подросток получил ряд важных государственных наград - от героя Чеченской республики, до ордена "Дуслык" за укрепление "межнационального мира и согласия" в Татарстане.

Также высшую государственную награду Кадыров младший получил в Карачаево-Черкесии.