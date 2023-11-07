При обстреле Донецка погибли более 20 человек

ВСУ сегодня провели одну из крупнейших воздушных атак на Донецк. В Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр города был обстрелян из РСЗО HIMARS, передает корреспондент Накануне.RU.

Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения. При обстреле Буденновского района повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает, что по состоянию на 20.30, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать.