В Израиле сообщили, что ведут бои уже "в сердце города Газа"

Подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Южного командования армии обороны Израиля генерал-майора Ярона Финкельмана.

"Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора", - заявил он.

Он также подчеркнул, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа - "это сложная и трудная война, которая имеет свои издержки".

Отметим, что по последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни. Министерство здравоохранения территории сообщило, что на 7 ноября погибли более 10,3 тыс. жителей сектора Газа, включая более 4 тыс. детей.