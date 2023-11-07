07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Центробанк спрогнозировал снижение годовой инфляции в России весной 2024 года

Центробанк спрогнозировал снижение годовой инфляции в России весной 2024 года, по мере увеличения сберегательной активности населения, следует из отчета ЦБ о денежно-кредитной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

В докладе отмечено, что инфляция ускорилась: цены растут высокими темпами. В среднем за III квартал рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. При этом все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше 4%.

"Главная причина ускорения инфляции — опережающий возможности предложения рост спроса. Из-за него компаниям легче переносить в цены возросшие издержки, возникшие в том числе из-за ослабления рубля. Учитывая более высокие темпы роста цен, Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,0–7,5%. Решения по повышению ключевой ставки позволят снизить инфляцию до 4,0–4,5% в 2024 году, после чего она устойчиво закрепится на 4%", - говорится в докладе.

Отмечено, что с июля по октябрь ключевая ставка выросла вдвое: с 7,5% до 15% годовых. Потребительское кредитование снизилось, а ипотека и кредитование компаний продолжают расти высокими темпами, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. ЦБ связывает это с льготными программами по ипотеке и высокими ценовыми ожиданиями компаний, из-за которых условия кредитования не ощущаются заемщиками как жесткие.

Денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к цели к концу 2024 года сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Эльвира Набиуллина(2019)|Фото: Накануне.RU

Набиуллина также заявила, что Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели и пообещала поднимать ставку вновь, если инфляция не замедлится.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", - заявила она.

По словам Набиуллиной, инфляция устойчиво уклоняется от 4% с 2021 года. В таких условиях требуется долгий период поддержания высоких ставок, что отличает текущую ситуацию от двух эпизодов сильных повышений ставки в 2014 и 2022 г. Тогда помимо роста инфляции существовали иные риски для финансовой стабильности, в основном связанные с внешними факторами. После того, как Центробанк справился с рисками, он управлял ключевой ставкой, концентрируясь на задаче снижения инфляции.

В 2016-2017 годы дезинфляционным процессам помогала сдерживающая бюджетная политика. Сейчас же, по словам Эльвиры Набиуллиной, ситуация принципиально иная.

"Мы наблюдаем инфляцию, вызванную внутренней разбалансировкой спроса и предложения: спрос растет, рост предложения упирается в ограничения, в результате рост цен ускоряется. При этом бюджетная политика на ближайшие три года остается стимулирующей. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%" В обновленном прогнозе мы подняли траекторию ключевой ставки. Средняя за ноябрь – декабрь этого года ключевая ставка составит 15,0–15,2%, в следующем году – 12,5–14,5% годовых. Такая траектория ставки позволит вернуть инфляцию к цели к концу следующего года и закрепить ее на уровне 4% в дальнейшем", - заявила она.

Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, инфляция, ключевая ставка


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