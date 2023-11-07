07 Ноября 2023
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Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев: Регионы УрФО на выставке "Россия" взяли достойный старт

4 ноября в Москве на ВДНХ состоялось торжественное открытие международной выставки-форума "Россия". Выставка проводится по поручению президента России Владимира Путина. В ней участвуют все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства

"Выставка "Россия" открыта! Регионы Уральского федерального округа взяли достойный старт. Заявили о себе как о регионах с богатой культурой и историей, значимыми достижениями и огромным потенциалом. Желаю субъектам УрФО с той же энергией провести Дни регионов и сохранить её на протяжении всей выставки!", - обратился к участникам выставки полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Каждый регион УрФО постарался отразить на своём стенде ключевые вехи своей истории, успехи и региональный колорит. Субъекты также подготовили насыщенные деловые, образовательные и культурные программы, которые будут сопровождать работу стендов в течение всей выставки.

Подробно о себе Урал и Западная Сибирь расскажут на Днях регионов. Среда, 22 ноября, будет посвящена Челябинской и Курганской областям, четверг, 23 ноября – Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. В пятницу, 24 ноября, всё внимание будет приковано к Тюменской области, в субботу, 25 ноября – к Свердловской области.

Теги: выставка Россия, Владимир Якушев


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