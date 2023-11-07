Защита Игоря Стрелкова собирает на него положительные характеристики для суда

07 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Защита Игоря Стрелкова собирает на него положительные характеристики для суда

Защита экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) собирает на него положительные характеристики для суда. Об этом со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова сообщает Telegram-канал Brief. Откликнуться просят тех, "кто общался со Стрелковым лично или по переписке и может охарактеризовать его, как патриота России".

"Следствие заканчивается. Сейчас защите очень необходимы свидетели, готовые охарактеризовать личность Игоря Ивановича, его человеческие качества, отношение к политике органов государственной власти РФ и органов военного управления, которые были задействованы в СВО", - говорит адвокат.

По его словам, Гиркина пытаются представить противником СВО, который "полностью негативно оценивает политику России в отношении Украины в целом, якобы испытывает политическую ненависть и вражду по отношению к командованию и властям ДНР в целом".

"Это настолько возмутительно, что тут уже недалеко до признания Стрелкова агентом намибийской разведки и предателем Родины", - считает адвокат.

Стрелков находится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово" до 18 декабря. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Теги: игорь стрелков, суд, адвокат, характеристика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2023 15:33 Мск Срок следствия по делу Стрелкова продлен до середины декабря
Ранее 28.08.2023 10:30 Мск Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение Стрелкова в СИЗО
Ранее 02.08.2023 20:27 Мск Следствие засекретило дело Стрелкова
Ранее 23.07.2023 20:57 Мск Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО "Лефортово"
Ранее 21.07.2023 19:33 Мск В Москве задержан соратник Стрелкова
Ранее 21.07.2023 19:19 Мск Стрелков арестован по делу о публичных призывах к экстремизму

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}