Защита Игоря Стрелкова собирает на него положительные характеристики для суда

Защита экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) собирает на него положительные характеристики для суда. Об этом со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова сообщает Telegram-канал Brief. Откликнуться просят тех, "кто общался со Стрелковым лично или по переписке и может охарактеризовать его, как патриота России".

"Следствие заканчивается. Сейчас защите очень необходимы свидетели, готовые охарактеризовать личность Игоря Ивановича, его человеческие качества, отношение к политике органов государственной власти РФ и органов военного управления, которые были задействованы в СВО", - говорит адвокат.

По его словам, Гиркина пытаются представить противником СВО, который "полностью негативно оценивает политику России в отношении Украины в целом, якобы испытывает политическую ненависть и вражду по отношению к командованию и властям ДНР в целом".

"Это настолько возмутительно, что тут уже недалеко до признания Стрелкова агентом намибийской разведки и предателем Родины", - считает адвокат.

Стрелков находится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово" до 18 декабря. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".