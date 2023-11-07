На Сахалине выявлен первый случай гонконгского гриппа

Первый случай гонконгского гриппа зафиксировали в Сахалинской области. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Инкубационный период инфекции составляет 1-2 дня. Заболевание характеризуется стремительным началом, длительным протеканием (10-14 дней) и выраженными симптомами интоксикации.

Ранее в Тюменской области были зарегистрированы первые случаи так называемого гонконгского гриппа А (H3N2). Заболевшие - один взрослый и двое детей. Они не были привиты против гриппа.