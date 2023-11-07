07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии

В Пермском крае прокуратура проводит проверку по факту ряда коммунальных аварии в Краснокамске на сетях водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент Накануне.RU.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц. Руководителю водоканала внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

4 ноября в городе во время проведения земляных работ был поврежден водовод по улице Шоссейной. 6 ноября произошел еще один прорыв трубы в парке Победы. ЧП было ликвидировано вчера, в 23.45. Власти предупреждают о возможных перебоях с водой, поскольку сразу запустить ее во все дома невозможно.

После инцидентов глава региона Дмитрий Махонин поручил зампредседателя краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву держать на особом контроле работы по восстановлению водоснабжения.

"Сейчас вода в жилые дома и социальные объекты подается по временной схеме. Запуск водоснабжения по основной схеме потребует временного отключения воды в некоторых домах. Подчеркну, что коммунальные службы и управляющие организации должны отрабатывать их оперативно — заблаговременно сообщать жителям каждого дома о сроках отключения и завершения работ. Этот вопрос также поручил проконтролировать министерству ЖКХ и администрации Краснокамского округа", - заявил глава региона.

Он пообещал провести 10 ноября совещание с главой округа Игорем Быкаризом и профильными ведомствами, на котором будут обсуждаться проблемные объекты, состояние коммунальной инфраструктуры в территории в целом и реализация комплексного плана развития в части ремонта сетей.

Теги: Краснокамск, коммунальная авария, вода


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