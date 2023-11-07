Эвакуация россиян из сектора Газа может начаться в ближайшие дни - источник

Движение ХАМАС опубликовало список иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым можно будет покинуть сегодня сектор Газа. Они уедут с территории через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Судя по списку, уехать смогут граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин и Франции. Россиян в списке нет.

Ранее ХАМАС уже разрешил покинуть сектор Газа примерно шести сотням иностранцев, большинство из них составили американцы.

По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщил, что их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни.

Министерство здравоохранения территории сообщило, что на 7 ноября погибли более 10,3 тыс. жителей сектора Газа, включая более 4 тыс. детей.