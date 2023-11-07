Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург к концу ноября

Поезд Деда Мороза можно будет увидеть в Свердловской области уже 23 ноября. В эту субботу новогодний состав отправится из Великого Устюга в путешествие по регионам России.

Как передают РИА Новости, 23 ноября поезд прибудет в Серов, на следующий день он сделает остановку в Нижнем Тагиле, а 25 ноября посетит Екатеринбург, после чего отправится в Тюмень. Согласно расписанию, всего до 13 января поезд объедет 63 города, после чего вернется обратно в Великий Устюг. Планируется, помимо основного расписания, также посетить еще 15 городов с короткой программой.

Во время остановки в поезде будет работать резиденция и приемная Деда Мороза, которую могут посетить дети. Для тех, кто все еще верит в новогоднее чудо подготовлены кукольный театр, игры в сказочной деревне, квесты и зона для чаепития. Оставить прекрасно воспоминание поможет лавка с северными сувенирами.

Напомним, что Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он был запущен в 2021 году, однако обрел такую популярность по всей стране, что его прибытие стало одним из самых ожидаемых новогодних событий. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек в более чем 150 городах.