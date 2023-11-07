Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург к концу ноября

07 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РЖД

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург к концу ноября

Поезд Деда Мороза можно будет увидеть в Свердловской области уже 23 ноября. В эту субботу новогодний состав отправится из Великого Устюга в путешествие по регионам России.

Как передают РИА Новости, 23 ноября поезд прибудет в Серов, на следующий день он сделает остановку в Нижнем Тагиле, а 25 ноября посетит Екатеринбург, после чего отправится в Тюмень. Согласно расписанию, всего до 13 января поезд объедет 63 города, после чего вернется обратно в Великий Устюг. Планируется, помимо основного расписания, также посетить еще 15 городов с короткой программой.

Во время остановки в поезде будет работать резиденция и приемная Деда Мороза, которую могут посетить дети. Для тех, кто все еще верит в новогоднее чудо подготовлены кукольный театр, игры в сказочной деревне, квесты и зона для чаепития. Оставить прекрасно воспоминание поможет лавка с северными сувенирами.

Напомним, что Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он был запущен в 2021 году, однако обрел такую популярность по всей стране, что его прибытие стало одним из самых ожидаемых новогодних событий. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек в более чем 150 городах.

Теги: поезд Деда Мороза, Екатеринбург, Новый год


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}