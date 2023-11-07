От Натальи Комаровой скрыли информацию о перебоях с подачей отопления в дома Березовского района

Власти Березовского района скрыли от губернатора Югры Натальи Комаровой информацию о перебоях с подачей отопления в дома. Об этом стало известно во время встречи главы региона с жителями муниципалитета, которая транслировалась в соцсетях губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

О проблеме рассказали жители микрорайона "Авиагородок". По их словам, после запуска новой котельной в сентябре-октябре текущего года были отключения тепла и люди мерзли в домах.

Губернатор удивилась сказанному и сообщила, что побывала на новой котельной, где ей сообщили другую информацию: что, наоборот, в домах стало теплее.

Глава района Павел Артеев прокомментировал ситуацию, сообщив, что в начале отопительного сезона были проблемы со стабильной подачей тепла. По его словам, новая котельная в тот момент находилась в режиме пуско-наладочных работ. Он сообщил, что сейчас проблемы устранены и котельная будет работать стабильно.