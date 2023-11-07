В Екатеринбурге открылась уникальная выставка "От завода к столице Урала"

В мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история. Свердловская область" открылась уникальная выставка "От завода к столице Урала". Проект посвящен 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, выставка является удивительным сочетанием мультимедийного формата и интерактивных инсталляций. С помощью всех современных и традиционных средств посетители ощутят, как бьется пульс городской жизни.

Так, историчность повествования, архивные документы и письма современников раскрывают дух эпохи. Моно-наушники воспроизводят шум улиц, гудок паровоза, торговую площадь, разговоры в очередях и многое другое. Колонки направленного звука охватывают небольшое пространство и не мешают комфортному ознакомлению с экспозицией другим посетителям, а проекционные столы дополняют выставочное пространство интерактивными элементами.

Голографические театры рассказывают о буднях железной дороги и познакомят зрителей с произведениями крупнейших писателей новейшего времени. AI-технологии оживляют черно-белые гравюры и фотографии, расцвечивают их при помощи нейросети и впервые в таком объеме показывают старый Екатеринбург в красках. А технологии захвата движения позволяют каждому посетителю оказаться на виртуальной улице Екатеринбурга.

Анимированная панорама современного города даст представление о столице Урала. В свою очередь, интерактивная панорама города отправит посетителя в увлекательное путешествие по многоликому Екатеринбургу: индустриальному, культурному, андеграундному, городу будущего.

При этом гости смогут не только изучить выставку, но и внести свой вклад в нее, оставив послание городу. Это позволит сделать интересное художественное решение – фотобудка с возможностью видеозаписи.