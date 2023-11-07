Соломину стало легче

Состояние худрука Малого театра Юрия Соломина значительно улучшилось.

В диагнозе у него есть инсульт, сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова.

Напомним, ранее стало известно, что Соломин находится в реанимации. Народный артист СССР был госпитализирован 6 ноября. Его состояние называли тяжелым. В день госпитализации Соломин почувствовал слабость в левой руке, у него закружилась голова и нарушилась речь. Утверждалось, что у артиста также тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз, что осложняет его состояние.