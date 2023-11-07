07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Повреждение кабеля на дне Финского залива не оставило Калининград без связи - Ростелеком

Повреждение кабеля на дне Финского залива не нарушило связь Калининградской области с остальной территорией России, говорится в заявлении "Ростелекома". Компания начала ремонт кабеля, он займет около десяти дней.

Сейчас подводная волоконно-оптическая линия функционирует в штатном режиме, сообщили в "Ростелекоме". "Передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", - цитирует ТАСС сообщение оператора.

"Ростелеком" считает, что кабель был поврежден 7 октября около 23:30 мск в 28 километрах от поврежденного участка газопровода Balticconneсtor. Ранее финские власти не исключили, что авария на российском кабеле может быть связана с диверсией на газопроводе.

Часть маршрута кабеля проходит в исключительной экономической зоне Финляндии, поэтому "Ростелеком" уведомил власти этой страны о необходимости ремонта и начале восстановительных работ.

Теги: финский залив, кабель, ростелеком, газопровод


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