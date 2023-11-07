В Самарской области задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу

В Самарской области задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу.

Как сообщает СУ СКР по региону, юноша арестован, на него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

По версии следствия, 15-летний подросток из Сызрани с августа смотрел видео об основоположниках террористической организации, расстреливавших детей в учебных заведениях. После этого он решил поджечь школу, в которой учился.

Подозреваемый купил все необходимое для самодельной бомбы и изготовил ее. Однако 1 ноября он был задержан ФСБ.

Ранее в Красноярске арестовали девятилкассника, который, предположительно, готовил теракт на городском рынке. Подростка задержали в момент покупки компонентов для взрывного устройства.