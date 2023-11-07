07 Ноября 2023
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Фото: admhmao.ru

Депутаты думы Югры увеличат пенсии и пособия для родителей погибших и пропавших без вести военных

Депутаты думы Югры приняли решение об увеличении пенсий и пособий для родителей тех военнослужащих и сотрудников федеральных служб, которые погибли или пропали без вести в ходе несения военной службы, сообщили Накануне.RU в окружном парламенте.

Материальная помощь будет оказана всем родителям погибших и пропавших без вести бойцов из Югры, сообщает парламентарий Андрей Осадчук.

Выплаты получат также родители прокуроров и следователей прокуратуры, следственного комитета, которые погибли или пропали без вести при исполнении своих служебных обязанностей.

"Эти же поправки помогут нам помочь родителям тех бойцов, которые служили в добровольческих формированиях и погибли при исполнении воинского долга", – пояснил депутат.

По его словам, новые льготы, увеличение выплат для участников СВО и их семей депутаты окружной думы вводят на каждом заседании.

Теги: родители, военнослужащие, погибшие, пропавшие без вести, выплаты, пособия


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