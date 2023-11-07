НАТО бессрочно приостановит участие в ДОВСЕ после выхода РФ из договора

Страны-члены НАТО в ответ на выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) намерены бессрочно приостановить свое участие в договоре. Об этом говорится заявлении Североатлантического совета, пишет ТАСС.

Великобритания также приостановила участие в ДОВСЕ, заявил МИД Соединенного Королевства.

По данным The Wall Street Journal, США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Сегодня была завершена процедура выхода России из договора.

В Госдуме ранее напомнили, что ДОВСЕ был фундаментальным документом, который разрабатывался еще в советские времена, принят он был в 1992 году.

Договор устанавливает максимальную численность пяти видов вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, вертолеты и самолеты. По мнению главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, договор де-факто давно ушел в историю, "коллективный Запад и НАТО растоптали этот договор".