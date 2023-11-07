Ушел из жизни директор Центра культуры "Эльмаш" Анатолий Бахарев

В Екатеринбурге простятся с заслуженным работником культуры РФ и директором Центра культуры "Эльмаш" Анатолием Бахаревым. О его смерти в своих социальных сетях написал директор окружного Дома Офицеров Андрей Зуев.

Анатолию Бахареву было 68 лет. По словам Зуева, причиной смерти стал инфаркт.

"Всю свою жизнь он служил культуре. Воспитывал артистов, долгое время курировал культурно-досуговую сферу Екатеринбурга. Много лет возглавлял центр культуры "Эльмаш". В какой-то степени мы все его воспитанники. Светлая память и Царствия Небесного", - написал директор ОДО.

За 50 лет работы в сфере культуры Анатолий Бахарев успел стать директором сразу нескольких домов культуры: в селе Мальцево (Курганская область), Дома культуры "Курганприбор" и Дворца культуры "Машиностроитель". Перед вступлением в аналогичную должность в Екатеринбурге он проработал в отделе культуры администрации Октябрьского района, став после этого главным специалистом по культурно-досуговой деятельности в управлении культуры мэрии уральской столицы.