Дети погибшего помощника главкома ВСУ остаются в больнице

Дочь и сын погибшего помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова до сих пор находятся в больнице.

Дочь Частякова находится в состоянии средней тяжести, сын – в тяжелом, сегодня ему провели операцию, пишет "Ъ".

Напомним, 6 ноября о смерти помощника Залужный сообщил в своем telegram-канале. Частяков получил ко Дню рождения подарок с гранатами от коллеги. Погибший начал показывать один из боеприпасов сыну. Речь идет о гранате нового западного образца. Сотрудники правоохранительные органов уже нашли коллегу-военнослужащего, подарившего подарок. В его кабинете изъяли еще две аналогичных гранаты.