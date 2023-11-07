07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дети погибшего помощника главкома ВСУ остаются в больнице

Дочь и сын погибшего помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова до сих пор находятся в больнице.

Дочь Частякова находится в состоянии средней тяжести, сын – в тяжелом, сегодня ему провели операцию, пишет "Ъ".

Напомним, 6 ноября о смерти помощника Залужный сообщил в своем telegram-канале. Частяков получил ко Дню рождения подарок с гранатами от коллеги. Погибший начал показывать один из боеприпасов сыну. Речь идет о гранате нового западного образца. Сотрудники правоохранительные органов уже нашли коллегу-военнослужащего, подарившего подарок. В его кабинете изъяли еще две аналогичных гранаты.

Теги: Геннадий Частяков, помощник, Валерий Залужный


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2023 00:01 Мск МВД Украины: погибший помощник Залужного получил подарок с гранатой от коллеги
Ранее 06.11.2023 22:05 Мск Погиб помощник главкома ВСУ Залужного

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