Госдума исключит полис ОСАГО из списка документов для регистрации ТС

Госдума в первом чтении приняла законопроект "единоросса" Евгения Москвичева об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, необходимых для регистрации транспортного средства.

"Предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также если законопроект будет принят, то можно будет прекращать регистрацию по заявлению владельца похищенного или находящегося в розыске транспортного средства. Людям не нужно будет доказывать налоговикам и работодателям факт отсутствия у них автомобилей.

"Прежнему владельцу предоставляется право подачи заявления о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение Госавтоинспекции сразу же после совершения сделки по отчуждению транспортного средства с использованием портала Госуслуг или при ее нотариальном удостоверении. Это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования вынесенных в отношении их постановлений за совершенные новым владельцем нарушений Правил дорожного движения и при этом обеспечить полноценную идентификацию транспортного средства до оформления его новым собственником", - считает Москвичев.

Процедуру прекращения регистрации предлагается также распространить на специализированные организации, выкупающие автомобили в целях их дальнейшей перепродажи.

Если владелец захочет возобновить учет автомобиля, ему придется обязательно пройти техосмотр.