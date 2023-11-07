В День народного единства в Коврове открыли скульптурную композицию «Ковровские оружейники», а в Киржаче – площадь купцов Соловьёвых

4 ноября рядом с музеем «Ковров – город оружейной славы» торжественно открыли сквер и скульптурную композицию, посвящённую оружейникам. В мероприятии приняли участие министр экономического развития и промышленности Владимирской области Сергей Сидорин, руководители города Елена Фомина и Анатолий Зотов, представители общественности, местные жители.

Сергей Сидорин подчеркнул: единство остаётся залогом силы русского народа. Сегодня главная цель – победа в СВО. Ради неё неустанно работают предприятия Владимирской области, а наши воины сражаются на передовой. Более чем вековую историю оружейного производства в Коврове создавали великие советские конструкторы. Шестеро из них вошли в скульптурную группу. В бронзе увековечены Владимир Фёдоров, Василий Дегтярёв, Сергей Симонов, Семён Владимиров и Георгий Шпагин. В скором времени к ним добавится Пётр Горюнов, его скульптура ещё в работе. Создатель композиции – владимирский скульптор Михаил Блинов. Образы оружейников воссозданы им по архивным фотографиям.

5 ноября новая точка притяжения открыта в Киржаче: в микрорайоне Шёлковый комбинат благоустроена площадь купцов Соловьёвых. В мероприятии приняли участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, руководители муниципального образования и жители города. Почётным гостем стала потомок купцов – Наталья Кудрявая-Соловьёва.

«Я приехала поклониться киржачской земле. Земле, по которой ходили мои великие предки, – основатели лёгкой промышленности, строители железных дорог, и вам, жители Киржача, которые сохраняют прекрасные традиции. Благодарю вас!» – сказала Наталья Кудрявая-Соловьёва.

В новом общественном пространстве организованы нескольких функциональных зон: прогулочная, детская игровая, проезда автомобилей, парковок, тихого отдыха, городских мероприятий. Есть креативная фотозона и тематические арт-объекты. Этот проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На его реализацию выделено 85 млн рублей из федерального бюджета.

Смысловой центр территории – памятник отцу и братьям Соловьёвым – создан и установлен на средства мецената Евгения Фёдорова – почётного гражданина города и Киржачского района, депутата Законодательного Собрания, генерального директора ОАО «Киржачская типография».

Первопроходцы фабричного производства в Киржаче Александр Соловьёв и его сыновья Александр и Пётр сыграли большую роль в истории городка, прославили его на всю страну. Шелкопрядильная фабрика Соловьёвых одной из первых в Российской империи стала выпускать ткань красного цвета. Помнят Соловьёвых и за благие дела в сфере развития социальной инфраструктуры города.

«В центре Киржача – везде наследие этой замечательной семьи. Соловьёвы в последние годы были в забвении, местные жители о них не знали ничего. В этом суть нашего дела – мы возвращаем историю!» – подчеркнул Евгений Фёдоров.