В День народного единства в Коврове открыли скульптурную композицию «Ковровские оружейники», а в Киржаче – площадь купцов Соловьёвых

07 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

В День народного единства в Коврове открыли скульптурную композицию «Ковровские оружейники», а в Киржаче – площадь купцов Соловьёвых

4 ноября рядом с музеем «Ковров – город оружейной славы» торжественно открыли сквер и скульптурную композицию, посвящённую оружейникам. В мероприятии приняли участие министр экономического развития и промышленности Владимирской области Сергей Сидорин, руководители города Елена Фомина и Анатолий Зотов, представители общественности, местные жители.

Сергей Сидорин подчеркнул: единство остаётся залогом силы русского народа. Сегодня главная цель – победа в СВО. Ради неё неустанно работают предприятия Владимирской области, а наши воины сражаются на передовой. Более чем вековую историю оружейного производства в Коврове создавали великие советские конструкторы. Шестеро из них вошли в скульптурную группу. В бронзе увековечены Владимир Фёдоров, Василий Дегтярёв, Сергей Симонов, Семён Владимиров и Георгий Шпагин. В скором времени к ним добавится Пётр Горюнов, его скульптура ещё в работе. Создатель композиции – владимирский скульптор Михаил Блинов. Образы оружейников воссозданы им по архивным фотографиям.

памятник оружейникам в коврове(2023)|Фото: avo.ru

5 ноября новая точка притяжения открыта в Киржаче: в микрорайоне Шёлковый комбинат благоустроена площадь купцов Соловьёвых. В мероприятии приняли участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, руководители муниципального образования и жители города. Почётным гостем стала потомок купцов – Наталья Кудрявая-Соловьёва.

памятник в коврове(2023)|Фото: avo.ru

«Я приехала поклониться киржачской земле. Земле, по которой ходили мои великие предки, – основатели лёгкой промышленности, строители железных дорог, и вам, жители Киржача, которые сохраняют прекрасные традиции. Благодарю вас!» – сказала Наталья Кудрявая-Соловьёва.

памятник соловьевым в киржаче(2023)|Фото: avo,ru

В новом общественном пространстве организованы нескольких функциональных зон: прогулочная, детская игровая, проезда автомобилей, парковок, тихого отдыха, городских мероприятий. Есть креативная фотозона и тематические арт-объекты. Этот проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На его реализацию выделено 85 млн рублей из федерального бюджета.

общественное пространство, благоустройство(2023)|Фото: avo.ru

Смысловой центр территории – памятник отцу и братьям Соловьёвым – создан и установлен на средства мецената Евгения Фёдорова – почётного гражданина города и Киржачского района, депутата Законодательного Собрания, генерального директора ОАО «Киржачская типография». 

Первопроходцы фабричного производства в Киржаче Александр Соловьёв и его сыновья Александр и Пётр сыграли большую роль в истории городка, прославили его на всю страну. Шелкопрядильная фабрика Соловьёвых одной из первых в Российской империи стала выпускать ткань красного цвета. Помнят Соловьёвых и за благие дела в сфере развития социальной инфраструктуры города. 

«В центре Киржача – везде наследие этой замечательной семьи. Соловьёвы в последние годы были в забвении, местные жители о них не знали ничего. В этом суть нашего дела – мы возвращаем историю!» – подчеркнул Евгений Фёдоров.

Теги: памятник оружейникам, киржач, ковров, благоустройство, общественные пространства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}