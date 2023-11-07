Ростовский губернатор прокомментировал грохот в небе над Таганрогом и Азовом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя сообщения о громких звуках в Таганроге и Азове, заявил, что системы ПВО в регионе не работали.

При этом, по словам Голубева, российские военные продолжают выполнять задачи по огневому поражению ВСУ в соответствии с планом проведения СВО.

В своем телеграм-канале губернатор призвал не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

2 ноября в Ростовской области дважды сработала система ПВО. По словам Голубева, в 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. В 14.40 она была задействована еще раз. В конце октября средства ПВО сработали в Ростове-на-Дону по целям в зоне проведения спецоперации, за пределами Ростовской области.