Власти Североуральска скорбят в связи с гибелью спикера думы

Власти Североуральска принесли соболезнования семье спикера городской думы Виктора Ильина, который разбился в ДТП.

Авария произошла сегодня, 7 ноября. На трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. В результате чиновник погиб.

Как сообщает администрация городского округа на своей странице в соцсети, власти города скорбят в связи со смертью Ильина.

"Глава Североуральского городского округа Светлана Миронова, администрация, депутаты и аппарат думы Североуральского городского округа выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с Ильиным пока не объявлены.