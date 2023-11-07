Герман Греф снова переизбран главой Сбербанка

Герман Греф останется во главе Сбербанка на ближайшие четыре года – наблюдательный совет компании переизбрал его на этот пост, об этом журналистам сообщил сам Греф.

Также набсовет утвердил стратегию развития банка на ближайшие три года, она будет презентована 6 декабря.

Герман Греф занимает пост главы Сбера с 2007 года. До этого он работал в правительстве России (в кабинетах Михаила Касьянова и Петра Фрадкова), был министром экономического развития России.