В RCC объявили дату реванша между Шлеменко и Иличем в Екатеринбурге

Лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship официально объявила дату реванша между российским бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промоушена, этот поединок возглавит турнир RCC 17. Он пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

В со-главном событии вечера зрители увидят еще одного известного бойца ММА Алексея Олейника. Его соперник будет объявлен чуть позже. По данным организаторов, билеты на турнир поступят в продажу в ближайшее время.

Напомним, первый бой Шлеменко – Илич состоялся в столице Урала в августе прошлого года. Поединок завершился громким апсетом: не считавшийся фаворитом сербский "Джокер" нокаутировал россиянина буквально за несколько секунд.

После этого глава RCC Николай Клименко заявил, что бойцы могут провести реванш.