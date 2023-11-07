"300 тысяч жизней за 17 км". Нацист Мосийчук набросился на украинское командование

То, что вещает украинская пропаганда о боевых действиях, является ложью, военный конфликт развивается для украинского режима в негативном ключе, об этом заявил известный нацист, экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

Он сказал, что потери ВСУ среди младшего офицерского состава огромные. Поэтому на должности младших офицеров назначают людей, которые слабо разбираются в военном деле. А в это время украинская пропаганда рассказывает, что против ВСУ якобы воюют "орки".

"Только снаряды у них есть, в отличие от нас. Производство дронов они запустили. Надо прекратить собственному народу врать, что мы воюем с неподготовленной армией. После первых провалов они начали запускать ВПК, они насыщают оружием. <...> А мы теряем. И это очень и очень серьезный момент. По факту мы бежим над пропастью. Пока мы туда еще не падаем. Мы еще не добежали до тупика, но мы близки к нему как никогда", - возмутился нацист.

Он добавил, что, по его данным, Авдеевка вскоре может быть потеряна для киевского режима. При этом в "контрнаступе" были потеряны сотни тысяч украинских боевиков. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о российских потерях в 150 тыс., но, по военной науке, потери наступающих всегда намного выше.

"Мы отдали плюс-минус триста тысяч жизней за 17 километров, как там Залужный говорит", - сказал Мосийчук.

Так, недавно, по его данным, под Авдеевкой на штурм отправили поварят с кухни. Многие погибли, а когда эвакуировали безногих выживших, то потеряли две единицы иностранной техники, и сейчас в рядах ВСУ здоровые завидуют раненым. К тому же киевский режим постоянно пытается обмануть раненых и семьи погибших. Например, боевиков на первой линии оформляют как находящихся на второй, чтобы в случае их ранения или гибели платить в разы меньше.

Недавно Мосийчук также обвинил руководство в том, что оно по политическим соображениям не выводит боевиков из Авдеевки, хотя над ними висит угроза окружения.