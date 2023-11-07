07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пермский учитель год не может получить кандидатскую степень из-за неправильной даты в документах

Учитель технологии из Перми Елена Михайлова записала видообращение к президенту России Владимиру Путину, уже год она не может получить честно заслуженную степень кандидата педагогических наук.

Сейчас она находится в декретном отпуске. В сентябре 2022 года Михайлова успешно защитила кандидатскую диссертацию по педагогике, посвятив этому 7 лет жизни и много сил и ресурсов, включая денежные затраты на организационные мероприятия. Диссертационный совет МПГУ единогласно принял решение о присуждении ученой степени кандидата педагогических наук. Но Минобрнауки РФ отказало в этом на том основании, что отзыв оппонента должен был быть доставлен в диссертационный совет не менее чем за 15 дней до защиты, а было 14.

"В свободном доступе на сайте ВАК мы нашли случаи, когда соискателям присуждали ученые степени с такими же ситуациями с датами. Им присудили, в моем случае - нет. <...> В Минобрнауки России указывают, чтобы я проходила процедуру защиты повторно. Но специальности в диссертационном совете, по которой состоялась успешная защита, уже нет. Соответственно, нет и возможности пройти процедуру защиты повторно", - говорит Михайлова.

В Минобрнауки никак не комментируют случаи присуждения ученой степени в аналогичных ситуациях, когда отзыв был и за 13 дней до защиты, и даже за 12.

Напомним, 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника.

Теги: Елена Михайлова, учитель, обращение к Путину


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