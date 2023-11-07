07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Эксперт: 25% детей в детских домах были отобраны у родителей из-за бедности

25% детей в детских домах находятся там из-за бедности родителей, эти шокирующие цифры привела председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих в эфире ютуб-канала "Главред Борисенко".

В России постоянно попадают в СМИ скандалы, связанные с отобранием детей у родителей. Недавно громкий случай был в Красноярском крае. Как выяснили местные депутаты, только в этом регионе выделяется 114 млрд рублей по статье "Защита детства". При этом многодетные семьи получают меньше 1 млрд.

"Мы по бюджету видим, куда уходят деньги. Их получают детские дома, толпы психологов, каких-то служивых людей, а не многодетные семьи. Некоторое время назад у уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой было заседание, на котором отчитывалась ее организация. Речь шла о малютках от одного года до четырех. Они проанализировали все дела и обнаружили, что 25% малюток находятся там из-за бедности. В делах по отобранию так и было указано: недостаточное финансовое обеспечение. Я подняла руку и спросила: это что, за бедность. Мне сказали: да, это за бедность. Это на фоне бюджета, выделяемого на детские дома!" - возмутилась она.

Кроме того, было озвучено, что более 50% детей в приютах имеют близких родственников. Почему детей не отдать родственникам? Почему им не помочь материально, чтобы ребенок жил с родственниками? Это первое, что приходит в голову, отмечает блогер Дмитрий Борисенко.

Машкова-Благих видит причиной коррупцию и круговую поруку. В приютах часто большинство сотрудников являются родственниками.

"Мать - директор приюта. Ее сын - завхоз, ее сноха - бухгалтер, а двоюродный дядя - дворник. Их всего 35 тыс. сотрудников, а 36 тыс. детей находится в приютах. То есть на каждого ребенка приходится по другой семье, которой надо получать зарплату. Директор чаще всего чья-то жена, сноха или подруга соцзащиты. Кто кого подвинет? Люди не хотят терять рабочие места. А почему не ищут родственников... Коррупция на самом низовом уровне. Система перераспределения детей низовая. А наверху им неинтересно за этим следить. Они занимаются совсем другими суммами", - считает активистка.

Есть и другая порочная практика - детей отправляют в приемные семьи в другие регионы, чтобы после этого было поменьше хлопот. При этом существуют настоящие "детские фермы", где живут дети. На них выделяются хорошие деньги, и их выгодно держать. Набрать 10-15 детей на такую "ферму" - это обеспечить себе большой и стабильный доход. И были случаи, когда это делали бывшие главы поселения или бывшие налоговики, то есть люди, имеющие связи.

"Самое главное, что приемная мама может не работать. Вот родная мама, которая будет восстанавливаться в правах в попытке вернуть ребенка, обязана работать, принести справку о доходах, иметь жилье и т.д. Приемная мать получает деньги за то, что она приемная, а родная, чтобы вернуть своего ребенка, обязана работать. Почему нельзя всем мамам давать хотя бы по 20 тыс.?! Но почему-то платят другим женщинам, причем платят больше", - заключила Машкова-Благих.

Теги: детский дом, бедность, семья


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