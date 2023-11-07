США направили России приглашение на саммит АТЭС в Сан-Франциско

США отправили приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам организации, в том числе России, сообщил глава американской миссии в АТЭС Мэтт Мюррей, передает ТАСС. Саммит должен пройти в Сан-Франциско 15-17 ноября.

"Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров. Обязательство, которое мы на себя взяли, когда предложили принять АТЭС в 2023 году, заключалось в том, что мы будем выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы", - заявил дипломат.

В сентябре представитель РФ в АТЭС Марат Бердыев заявил, что США, якобы, по двусторонним каналам донесли до Москвы, что на саммит не пригласят ряд лидеров государств организации, в том числе Путина. Ранее в Кремле сомневались, что Путин получит приглашение в Сан-Франциско, но отмечали, что никаких решений Москва пока не принимала.

При этом Бердыев говорил, что настаивает на приглашении Путина, поскольку этого требуют правила организации и дипломатические правила.

По словам дипломата, американская сторона ссылается на санкционные ограничения. При этом главное ограничение в отношении Путина – ордер на арест от Международного уголовного суда – в США не действует, поскольку Америка не признает юрисдикцию МУС.

Между тем, ранее стало известно, что на полях саммита АТЭС встречу собираются провести Джо Байден и Си Цзиньпин.