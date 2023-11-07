СМИ: Атомная подводная лодка США вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана

Атомная подводная лодка США "Флорида" вошла в Персидский залив, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, таким образом Вашингтон надеется сдержать Тегеран в конфликте на Ближнем Востоке.

Отмечается, что подлодка "Флорида" ядерного оружия не несет. На ее вооружении могут стоять до 154 крылатых ракет "Томагавк", а на ее борту могут разместиться до 66 спецназовцев ВМС США, пишет ТАСС.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16.СМИ отмечали, что США действуют "с целью сдерживания Ирана в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа".