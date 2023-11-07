Уголовное дело о хищении 12,5 миллионов у матери погибшего военного из Прикамья направлено в суд

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух участников организованной преступной группы, которых обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемые звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банка или полицейскими, и под различными предлогами убеждали их переводить деньги якобы на специальные безопасные счета, чтобы защитить их от хищения. Другие соучастники отвечали за оформление банковских карт на третьих лиц и обеспечение в короткий промежуток времени обналичивания сумм, поступивших от потерпевших. В группе существовала строгая конспирация, которая обеспечивала невозможность возврата или отмен транзакции банковских переводов денег по заявлению владельцев.

С мая по июль прошлого года они ограбили таким образом 12 жителей России.

Сумма общего ущерба превысила 15 млн руб. Больше всего - 12 млн руб. - похитили у матери погибшего на СВО военнослужащего из Пермского края.

"В связи с заключением с обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, принимая во внимание факт осуществления преступной деятельности на территории Республики Татарстан уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани. Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, ведется следствие, а также устанавливается причастность иных лиц", - говорится в сообщении прокуратуры.