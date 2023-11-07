07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В ДГБ №8 Екатеринбурга рассказали, почему мамам приходится по несколько часов ждать приема у педиатра

В Детской городской больнице №8 Екатеринбурга рассказали, почему родителям маленьких пациентов поликлиники №4 приходится по несколько часов ждать приема у педиатра. Мамы уверены - в медучреждении не хватает врачей, а слух об увольнениях ходит уже не первый месяц. В больнице же Накануне.RU сообщили, что дело скорее в форс-мажорных обстоятельствах, нежели в уходе специалистов.

Напомним, на прошлой неделе к нам в редакцию обратилась местная жительница, которой пришлось прождать педиатра в очереди порядка двух часов. По ее словам, на весь район приходится только четыре ведущих прием педиатра, у каждого из которых из-за нехватки кадров по 3-4 участка. В ДГБ №8 опровергли эту информацию, сообщив, что на 7 ноября укомплектованность врачами педиатрами составляет 82%. Сформировано 11 педиатрических участков, которые обслуживают 10 тыс. 933 прикрепленного населения.

В отпуске также находится только один сотрудник, а не несколько, как об этом сообщала наша читательница. В больнице пояснили, что график отпусков составляется на год вперед, и в один период идет не более одного сотрудника. Однако, на тот момент на листе нетрудоспособности находились три сотрудника, которые в настоящее время уже вышли и работают в штатном режиме.

"Параллельно с участковой службой ведет прием отделение неотложной помощи, и все острые больные активно принимались там. Кабинет доврачебной медицинской помощи также разгружал педиатрические приемы на протяжении всего рабочего дня с 8.00 до 16.00. Также заведующий педиатрическим отделением вела полноценные приемы на участках отсутствующих сотрудников. В связи с тем, что нетрудоспособность сотрудника не может быть запланированной, в графиках приема врачей происходит изменение и появляется необходимость совмещения других участков", - пояснили в ответе на запрос.

Напомним, речь идет о поликлинике №4 на пер. Гончарный, 5. По словам екатеринбурженки, дефицит педиатров она ощутила с наступлением осени, когда пришла на прием, однако предполагает, что проблемы возникали и летом. На это, по ее словам, указывают слова других родителей из очереди.

Теги: ДГБ №8, поликлиника№4, Екатеринбург, педиатр, очередь


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Ранее 03.11.2023 13:35 Мск Мамы Екатеринбурга пожаловались на нехватку педиатров в детской поликлинике

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