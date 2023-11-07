ЛДПР хочет взять в Госдуму Василину Кулиеву вместо выгнанного Васили Власова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать депутатский мандат Василия Власова координатору Забайкальского отделения ЛДПР, экс-депутату Госдумы Василине Кулиевой.

Слуцкий заявил, что Кулиева "показала уникальные, непростые результаты, может быть не в цифрах, а относительного того, что было и что стало в Забайкальском отделении". В цифрах Кулиева проиграла и в новую Госдуму не прошла. Но с уходом Власова получила второй шанс.

На прошлой неделе Госдума лишила депутатского мандата Василия Власова, и его фракция поддержала это решение относительно бывшего фаворита Владимира Жириновского. Сам же Власов считает, что во всем виноваты интриги Слуцкого.

Завтра партия проведет заседание высшего совета, Слуцкий заявил, что единомышленники его поддержат.