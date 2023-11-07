07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, что обсудят Путин и Токаев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предстоящем визите главы Российской Федерации в Казахстан. По словам Пескова, поездка Путина никак не связана с визитом французского президента Эмануэля Макрона, побывавшего в Казахстане на прошлой неделе.

"Это абсолютно самостоятельное измерение, не связанное с какими-то другими контактам", - цитирует "Ъ" Пескова, который уточнил, что разговор президентов пойдет о взаимных инвестициях, сотрудничестве во всех областях, обмене мнениями по региональным проблемам.

Напомним, по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану 9 ноября прилетит президент России Владимир Путин. Состоятся переговоры лидеров двух стран, темами которых станут актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеблоковый статус Украины — хорошее и приемлемое решение текущей ситуации. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время визита в Германию Токаев заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы. Позже Токаев признался, что Казахстан не является "анти-Россией" и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.

Теги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан


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