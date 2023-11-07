07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Новоуральске суд взыскал 100 тысяч для девочки, на которую рухнули перила

В ЗАТО Новоуральск суд взыскал компенсацию морального вреда для девочки, на которую упали перила.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 30 мая возле дома №23 по улице Комсомольская: на 8-летнюю девочку обрушились перила. В результате ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лобной области.

В дальнейшем проверка показала, что лестничные перила не имели прочного основания, на балансе организаций не состояли и никем не обслуживались. Согласно уставу, на МКУ "Управление городского хозяйства" возложена обязанность по содержанию объектов благоустройства. В прокуратуре пришли к выводу, что бездействие сотрудников организации и привело к инциденту с падением перил на девочку.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда для пострадавшего ребенка. Новоуральский городской суд постановил взыскать 100 тысяч рублей.

Теги: девочка, перила, компенсация, Новоуральск


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