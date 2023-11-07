Стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

07 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Центральный ФО Уральский ФО Москва
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

Более 12 тысяч гостей уже посетили стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области со ссылкой на региональный оргкомитет.

На интерактивном стенде Тюменской области представлено пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут свое начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" будет посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития (например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус) и о других амбициозных проектах Тюменской области.

выставка Россия, ВДНХ, стенд Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В целом гостями выставки, в которой участвуют все регионы страны, за первые три дня работы стали 448 000 человек. Это рекорд для ВДНХ. Интерес посетителей к выставке уже в разы превышает ожидания организаторов, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Напомним, день Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" пройдет 24 ноября.

Теги: ВДНХ, выставка Россия, День Тюменской области, стенд Тюменской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}