Стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

Более 12 тысяч гостей уже посетили стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области со ссылкой на региональный оргкомитет.

На интерактивном стенде Тюменской области представлено пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут свое начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" будет посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития (например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус) и о других амбициозных проектах Тюменской области.

В целом гостями выставки, в которой участвуют все регионы страны, за первые три дня работы стали 448 000 человек. Это рекорд для ВДНХ. Интерес посетителей к выставке уже в разы превышает ожидания организаторов, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Напомним, день Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" пройдет 24 ноября.