07 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Контакты с Палестиной и Израилем на высшем уровне не планируются

В Кремле сообщили, что контакты России с Палестиной, Израилем и Египтом идут ежедневно на рабочем уровне.

"На высшем уровне пока контактов не планируется", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит РИА Новости.

Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

Ранее Песков заявил, что у представителей ХАМАС в Москве не было контактов с Кремлем. При этом он добавил, что Москва продолжит контакты со всеми сторонами конфликта, в том числе с израильскими властями.

Теги: песков, палестина, израиль


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