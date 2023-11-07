Песков: Контакты с Палестиной и Израилем на высшем уровне не планируются

В Кремле сообщили, что контакты России с Палестиной, Израилем и Египтом идут ежедневно на рабочем уровне.

"На высшем уровне пока контактов не планируется", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит РИА Новости.

Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

Ранее Песков заявил, что у представителей ХАМАС в Москве не было контактов с Кремлем. При этом он добавил, что Москва продолжит контакты со всеми сторонами конфликта, в том числе с израильскими властями.