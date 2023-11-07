На Урале пьяный пенсионер расстрелял своих сыновей

На Среднем Урале пожилой мужчина пытался убить своих сыновей. Один из них погиб.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 6 ноября в Слободо-Туринском районе: пьяный 73-летний уралец вступил в конфликт с двумя своими взрослыми сыновьями. В разгар ссоры пенсионер произвел выстрел сначала в сына 1977 года рождения, причинив ему ранение живота, а затем и в сына 1972 года рождения, ранив того в плечо. От полученного повреждения 45-летний мужчина скончался на месте.

Его брат скрылся от вооруженного отца, в дальнейшем раненому оказали медпомощь. Задержать стрелка удалось в одном из частных подворий, где он пытался спрятаться на сеновале. В этом же дворе было обнаружено и орудие убийства, которое пенсионер сокрыл в пустой собачьей будке.

Как рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, трагедия разыгралась в этой семье на почве злоупотребления спиртным.

"Но, возможно, последствия для участников этой криминальной истории были бы не столь роковыми, если бы под горячую руку фигуранту не попался обрез охотничьего гладкоствольного ружья. Этим орудием он и причинил смертельное ранение одному сыну и ранил другого. Сейчас сыщики уголовного розыска территориального ОВД устанавливают обстоятельства появления этого "огнестрела" у пенсионера. Отмечу, что за незаконный оборот оружия также предусмотрена уголовная ответственность", - отметил полковник Горелых.

По его данным, что касается личностей пострадавших, помимо проживания в одном селе их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими.

"И если для 73-летнего пенсионера (подозреваемого) статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем несвойственен. По одной из версий, именно упреки отпрысков в безделье и стали так называемым триггером в этом ЧП", - добавил Валерий Горелых.

Расследование продолжается. Стрелку уже предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Проведен осмотр места происшествия и предметов, допрашиваются свидетели, истребованы характеризующие материалы в отношении всех участников инцидента. Решается вопрос о судебной психолого-психиатрической экспертизе для задержанного.