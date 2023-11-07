07 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Царев рассказал, что помогло в расследовании покушения на него

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев впервые высказался о покушении на себя. По его словам, он не думал, что за него будет переживать столько людей.

"Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков", — сказал RT Царев.

При этом следствие еще идет, и Царев не вправе рассказывать подробности.

"Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников", - сказал Царев.

Он также заявил, что "террористов никто бояться не будет, пускай они боятся".

Олег Царев и Константин Долгов(2014)|Фото:Накануне.RU

Напомним, в ночь на 27 октября 2023 г. в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царева. Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Как сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, в Царева стреляли. По ее словам, после нападения Царев попал в реанимацию, его прооперировали.

Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске, был избран народным депутатом Украины в 2002 г. В 2005 г. стал главой Днепропетровского областного отделения "Партии регионов", в 2006 г. избрался народным депутатом Украины от "Партии регионов".

В 2014-м выступал как противник украинского "Майдана", позже стал спикером парламента Новороссии и переехал в Россию, сейчас живет в Ялте. Суд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы за "публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

Олег Царев – не первый известный деятель, связанный с Донбассом, на которого совершено нападение в России.

В августе 2022 г. в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина, это произошло в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как заявляли в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

В апреле 2023 г. жертвой покушения стал военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

В октябре 2023 г. американское издание Washington Post писало, что эти и ряд других терактов были организованы спецслужбами Украины при посредничестве ЦРУ.

Теги: Олег Царев, покушение


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