Магазин приложений NashStore удалил приложения всех VPN-сервисов

Российский магазин приложений NashStore удалил все VPN-сервисы после жалобы заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономике при Совете Федерации Артема Шейкина.

Шейкин заявил, что пожаловался в Роскомнадзор и ООО "Цифровые платформы" (разработчик NashStore).

"Удалив VPN-приложения, позволяющие обходить блокировки, магазин приложений показал ответственный подход к исполнению требований законодательства РФ… Как и говорил раньше, необходимо продолжать вести последовательную работу по ограничению доступа к запрещенному контенту", - заявил сенатор.