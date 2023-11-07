"Вас здесь ждут с победой!" Екатеринбург направил на СВО мотоциклы "Урал" и бензопилы

Сегодня в Екатеринбурге от Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского отправился очередной полезный груз для помощи бойцам СВО. Помимо теплых вещей, которые позволят уральским солдатам пережить зиму, волонтерский центр "Мы рядом" и АНО "Сильный Урал", при поддержке главы города Алексея Орлова, подготовил моторные надувные лодки, бензопилы, мотоциклы "Урал" и другую необходимую технику.

Напомним, что это уже пятая партия 20-тонного гуманитарного груза, собранного волонтерским центром. В список необходимых вещей вошли: продукты длительного хранения, теплые зимние вещи, лекарства, средства личной гигиены, а также сварочные аппараты, укрывные материалы, генераторы, сотни пар обуви и спальных мешков, бытовая техника, печки и другие средства обогрева. В этот раз отправка приурочена ко Дню народного единства.

"Мы продолжаем череду наших добрых дел, связанных с поддержкой наших бойцов, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Расширяется география и список тех, кто принимает участие в формировании наших грузов. Здесь и теплые вещи, бензопилы, автомобиль УАЗ4, мотоциклы "Урал", две надувных лодки с мотором, маскировочные сети", - отметил градоначальник.

Прием гумпомощи проходил на базе волонтерского центра "Мы рядом", регионального отделения "Офицеров России", Дома добровольцев Свердловской области, Ленинского и Железнодорожного местных отделений "Единой России" и других партнерских организаций. В сборе принимали участие:

образовательные учреждения Екатеринбурга;

"Единая Россия";

"Молодая Гвардия";

движение #МЫВМЕСТЕ;

АНО "Сильный Урал";

Волонтеры Победы;

"Сильная Россия";

общественники, предприниматели и неравнодушные жители Екатеринбурга.

Значительную сумму на покупку мотоциклов "Урал" передала ветеран, бывшая узница концлагерей Валентина Рябцева. Другие транспортные средства закупил главный застройщик самого молодого района Екатеринбурга - "РСГ-Академическое".

Уже во второй раз для масштабной отправки вещи подготовил Совет ветеранов Ленинского района. По словам члена Совета Натальи Петуховой, в общей сложности, в том числе и с другими организациями, ими было собрано семь отправлений. Продукты, средства гигиены, одежду либо покупали либо принимали от жителей Екатеринбурга, приносящих посылки на улицу 8 Марта, 18 (каб. 4). Совет тесно общается с "Народным фондом", а потому точно знает, что нужно уральским солдатам на передовой.

У самих ветеранов сейчас на СВО также находятся дети, внуки, племянники. Для них пожилые екатеринбуржцы не жалея сил своими руками плетут маскировочные сети. Летом небольшое производство было сформировано прямо в гараже, сейчас же Совет ищет помещение, где можно было бы установить станки и в тепле продолжить свое дело. Главное пожелание солдатам - поскорее вернуться живыми и невредимыми в дом, где их всегда ждут и поддерживают родные и друзья.

Поддержать моральный дух бойцов захотели и местные школы, детские сады, спортивные и социальные учреждения Ленинского района, которые передали солдатам личные посылки, детские письма, рисунки и обереги, сделанные детьми. В свою очередь активисты "Молодой Гвардии" направят груз мобилизованному участнику спецоперации – руководителю Нижнетуринского местного отделения "Молодой Гвардии", служащему в артиллерии. Молодогвардеец был ранен на фронте и проходил специализированное лечение, после чего снова вернулся на службу. В посылку для бойца и его подразделения войдут рации, техника и другая дополнительная помощь.

Удивительную историю использования прошлого гуманитарного груза бойцами рассказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

"У нас с Алексеем Валерьевичем был отправлен автомобиль Нива. Они (солдаты) переоборудовали, сделали целую боевую машину, внедрили туда специальные установки, и сегодня этот автомобиль проходит испытания, участвует в боевых действиях и показывает хороший результат. Желаю ребятам, чтобы они добрались удачно и передали ту помощь адресно каждому человеку и отряду, которые сегодня защищают нашу Родину", - добавил Чукреев.

Помимо посылок, адресованных бойцам, был подготовлен ряд вещей и для нуждающихся жителей Донбасса. Уральский государственный экономический университет передал комплекты теплой зимней одежды для жителей Макеевки (ДНР) и другие необходимые вещи. Волонтеры "Мы рядом" и АНО "Сильный Урал" будут сопровождать груз до передачи адресатам, после чего опубликуют отчетный видеоролик.