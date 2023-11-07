07 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Клиенты Сбербанка оплачивают "лицом" 250 тысяч покупок в месяц

В Сбербанке назвали "взрывным" рост интереса к оплате по биометрии (она же оплата "лицом") среди клиентов банка.

За пять месяцев число таких платежей выросло в 40 раз, к ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц, а в целом с июня 2023 года сервисом воспользовались уже более полумиллиона раз, говорится в сообщении компании.

Более 75% всех биометрических оплат приходится на 13 самых активных регионов, где лидируют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Чаще всего "лицом" платят в супермаркетах. Самое крупное приобретение, за которое покупатель расплатился с помощью Face ID – ювелирное украшение стоимостью более 200 тыс. руб.

Теги: сбербанк, face id, биометрия


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