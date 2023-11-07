Самолет "ЮТэйр" вернулся в аэропорт Сургута из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту Сургут - Новосибирск вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что у воздушного судна ATR-72 возникла проблема с системой наддува. Посадка прошла в штатном режиме, в 04.13 по местному времени. Пассажиры улетели на резервном самолете в 06.10.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при техническом обслуживании воздушного судна.